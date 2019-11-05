Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Orhanlı- Şekerpınar kavşakları Deri Organize Sanayi mevkisinde üst geçit yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Ankara- Niğde Otoyolu'na bağlantı kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Bursa Çevre Otoyolu'nun Turanköy- Yıldırım kavşaklarındaki viyadük çalışmaları nedeniyle yolun 2. kilometresinde ulaşım iki yönlü sürdürülüyor.

TEM Otoyolu'nun Kurtköy- Pendik Tersane kavşakları bağlantı yolu üzerindeki yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Sivrihisar- Polatlı yolunun 18-21. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Kumluca-Kemer- Antalya yolunun 70-75. kilometrelerindeki Orhan Büyükalp, Adnan Sezgin ve Altan Ayağ tünellerinde 09.00-17.00 saatlerinde bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle her iki yönde birer şerit trafiğe kapatılıyor.

Ermenek- Mut yolunun 12-13. kilometrelerindeki Kayaönü mevkisi ile 18-19. kilometrelerindeki Çamlıca mevkisinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Manavgat- Alanya yolunun 38-43. kilometrelerindeki Devren, Ilıksu, Ulaş ve Çandırtepe tünellerinde 09.00-17.00 saatlerinde bakım ve onarım çalışmaları yürütülüyor. Bu nedenle her iki yönde birer şerit trafiğe kapatılıyor.

Aydın- İzmir Otoyolu'nun 6-10. kilometrelerindeki (Selatin Tüneli- Germencik Kavşağı mevkileri) köprü genleşme derzi çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Trabzon- Gümüşhane yolundaki Zigana Tüneli'nde yürütülen bakım ve onarım çalışması nedeniyle bugün ve yarın 08.00-17.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştirilecek.