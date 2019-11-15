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Kara yollarında durum

6 saat önce

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun Orhangazi-Kılıç kavşaklarındaki yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam- Kahramankazan kavşakları 20-26. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışması nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Konya- Çankaya kavşakları 3-8. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Bursa- İnegöl yolunun 26-55. kilometrelerindeki Bedresu, Akçasu, Çandır, Mezit-1, Mezit-3 ve Mezit-7 köprüleri ile Bozüyük- Eskişehir yolunun 0-2. kilometrelerindeki Mezit-8, Mezit-10 köprülerinin derz bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Milas- Yatağan yolunun 41-49. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Ankara-Konya yolunun 1-2. kilometrelerindeki Gölbaşı şehir geçişi alt geçidi yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Silifke- Mersin yolunun 30. kilometresindeki Karayar Tüneli'nde yapılan elektromanyetik bakım çalışmalarından dolayı ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Kayseri- Sivas yolunun 19-21. kilometrelerindeki köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Devrek- Mengen yolunun 28-30. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Anadolu Otoyolu, Kahramankazan, Ankara, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 08:34 Kaynak: AA
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