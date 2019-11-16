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Kara yollarında durum

6 saat önce

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Orhanlı-Şekerpınar kavşakları Deri Organize Sanayi mevkisinde üst geçit yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Susurluk-Balıkesir Kuzey kavşaklarındaki üstyapı onarım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Ankara-Niğde Otoyolu'na bağlantı kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Bursa-İnegöl yolunun 33-35. kilometrelerindeki Çandır Köprüsü'nde derz bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Sivrihisar-Polatlı yolunun 19-20. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Tekirdağ-İstanbul yolunun Kavaklı kesiminde köprü onarım çalışmaları nedeniyle Tekirdağ istikameti trafiğe kapatıldı. Burada ulaşım İstanbul istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Manavgat-Alanya yolunun 38-43. kilometrelerindeki Devren, Ilıksu, Ulaş ve Çandırtepe tünellerinde bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 09.00-17.00 saatlerinde her iki yönde birer şerit trafiğe kapatılıyor.

Söke-Milas yolunun 58-61. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü yapılıyor.

Emirdağ-Bolvadin yolunun 18-20. kilometrelerindeki Kemerkaya şehir geçişinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Trabzon-Gümüşhane yolunun 26-29. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Trabzon istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 08:34 Kaynak: AA
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