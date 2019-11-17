Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Orhanlı-Şekerpınar Kavşağı kesimi Deri Organize Sanayi mevkisinde üst geçit yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

TEM Otoyolu'nun Kurtköy-Pendik Tersane Kavşağı arası bağlantı yolu üzerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü yapılıyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Ankara-Niğde Otoyolu'na bağlantı kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

İzmir-Aydın Otoyolu'nun Gaziemir-Buca Kavşağı arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam-Kazan Kavşağı kesimi 20-26. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleşiyor.

Taşova-Erbaa-Niksar yolunun 26-28. kilometrelerinde heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle ulaşım, Amasya istikametinden tek şeritten iki yönlü ve kontrollü yapılıyor.

Kayseri-Sivas yolunun 19-21. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Siverek-Şanlıurfa yolunun 49-51. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü yapılıyor.

Beşikdüzü-Trabzon yolunun 45. kilometresindeki Akyazı ve Beşirli tünellerinde aydınlatma sistemi montaj çalışmaları nedeniyle tüneller aralıklı olarak trafiğe kapatılacak veya çalışma ortamına göre tek şeritten kontrollü sağlanacak. Trafiğe kapalı zamanlarda ise ulaşım diğer bağlantı yollarından yapılacak.

Çanakkale-Çan yolunun 7-13. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.