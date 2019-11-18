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Kara yollarında durum

6 saat önce

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM otoyolunun Kurtköy Kavşağı-Pendik Tersane Kavşağı arası bağlantı yolunda yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam Kavşağı-Kahramankazan Kavşağı kesiminde (20-26. kilometreleri) üstyapı onarım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Ortaklar-Aydın yolunun 0-2. kilometrelerinde patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle bugün 13.00-17.30 saatlerinde yol trafiğe kapatılacak. Ulaşım Selçuk-Kuşadası-Söke-Ortaklar güzergahından devam edecek.

Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolunun, Bursa Çevre Yolu Batı Kavşağı-Susurluk Kavşağı ve Susurluk-Karacabey kavşakları arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Balıkesir-Dursunbey yolunun 18. ve 19. kilometresindeki Kepsut ve Kille köprülerinde yapılan genleşme derz ve bakım onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım 31 Aralık'a kadar bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştirilecek.

Gelibolu-Şarköy yolunun 3-4. kilometresinde Malkara-Çanakkale otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sürdürülüyor.

İzmit-Akmeşe yolunda Kuzey Marmara otoyolunun üst geçit köprüsü yapım çalışmaları sebebiyle 12-13. kilometrelerinde ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 28-30. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Manavgat-Alanya yolunun 38-43. kilometrelerindeki Devren, Ilıksu, Ulaş ve Çandırtepe tünellerinde bakım onarım çalışmaları nedeniyle 29 Kasım'a kadar 09.00-17.00 saatlerinde her iki yönde bir şerit trafiğe kapalı olacak.

Dumlupınar-Altıntaş yolunun 36-37. kilometrelerinde heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 08:34 Kaynak: AA
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