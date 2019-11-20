Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kurtköy- Pendik Tersane kavşaklarındaki bağlantı yolu yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam- Kahramankazan kavşakları 20-26. kilometrelerindeki üstyapı çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

İzmir Çevre Otoyolu'nun Gaziemir- Buca kavşakları 5-6. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle her iki yönde birer şerit trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşıma diğer şeritlerden izin veriliyor.

Sivrihisar- Polatlı yolunun 19-20. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Kuşadası- Söke yolunun 6-8. kilometrelerindeki (Kuşadası şehir geçişi) yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten gerçekleştiriliyor.

Edirne- Kırklareli yolunun 0-27. kilometrelerindeki bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Yozgat- Akdağmadeni yolunun 47-49. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Elazığ- Bingöl yolunun 3-6, Yusufeli- İspir yolunun 19-32. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Piraziz- Tirebolu yolunun 69 ve 72. kilometrelerindeki Tirebolu-1 ile Tirebolu-2 tünellerinin Giresun-Tirebolu yönündeki güney tüplerinde bakım ve onarım çalışması yapılıyor. Bu nedenle sürücüler 08.00-17.00 saatlerinde servis yoluna yönlendiriliyor.