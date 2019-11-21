Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü yol durum bültenine göre, Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun Orhangazi ve Kılıç kavşakları arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun, Ankara- Niğde Otoyolu'na bağlantı kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kırıkkale- Kayseri yolunun 0-1'inci kilometrelerinde bulunan Şehit Şükrü Ceylan Köprüsü'nde mesnet değiştirme çalışmaları nedeniyle Kırıkkale şehir merkezi yönündeki trafik kavşağın Ankara-Kayseri kolundan gerçekleştiriliyor.

İzmir çevre yolunun 5-6'ncı kilometrelerindeki (Gaziemir- Buca ayrımı arasında) yol yapım çalışmaları nedeniyle yolun bir şeridi trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden kontrollü olarak veriliyor.

Emirdağ-Bolvadin- Çay yolunun 18-20'nci kilometrelerinde Kemerkaya şehir geçişindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Gerede- Kızılcahamam yolunun 6-7'nci kilometrelerinde köprü yaya korkuluğu yenileme çalışmaları nedeniyle bu kesimde trafik tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Yozgat-Sorgun- Akdağmadeni yolunun 47-49'uncu kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun diğer bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Salihli-Gölmarmara- Akhisar yolunun 44-50'nci kilometrelerinde üstyapı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Tavas- Karacasu yolunun 3-15'inci kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Balıkesir- Dursunbey yolunun 18'inci kilometresindeki Kepsut Köprüsü ile 19'uncu kilometresindeki Kille Köprüsü'nde, köprü genleşme derzi bakım onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü yapılıyor.