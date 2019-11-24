Son Dakika Haberleri: Kara yollarında durum
Son Dakika Güncel Kara yollarında durum - Son Dakika

Kara yollarında durum

6 saat önce

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kara yollarında durum, System.String[]

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun Orhangazi, Kılıç, Susurluk ve Balıkesir Kuzey kavşakları ile İzmir çevre yolunun Gaziemir- Buca kavşaklarında yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Tekirdağ- İstanbul yolunun 27-28. kilometrelerinde köprü onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım İstanbul istikametinden çift yönlü gerçekleştiriliyor.

Bursa- İnegöl yolunun 26-55. kilometrelerinde Bedresu, Akçasu, Çandır, Mezit-1, Mezit-3 ve Mezit-7 köprülerindeki çalışma nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Beşikdüzü- Trabzon yolunun 55. kilometresindeki Trabzon Tüneli'nin (Çömlekçi mevkisi) Beşikdüzü istikametinde yürütülen çalışma nedeniyle bugün 08.00-17.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülecek.

Ilgın- Kadınhanı yolunun Ilgın şehir geçişinde Hastane Kavşağı ve Hastane Köprüsü'nün yapımı, Karaman- Mersin il sınırı- Mut yolunun 1-2. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Sivrihisar- Polatlı yolunun 19-20. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden çift yönlü sağlanıyor.

Belören- Hadim yolunun 4-6. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan devam ediyor.

Orhangazi, Tekirdağ, Gebze, Buca, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 09:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Anaokulunda şiddet olayında soruşturma genişletildi
İnce'nin "Ciğerimi dağladı" dediği CHP Sözcüsü Faik Öztrak açıklama yaptı: Sakin olmalıyız "Sınavı geçirmedi" deyip sürücü kursu öğretmenini yol ortasında tekme tokat dövdüler! Mansur Yavaş'tan Melih Gökçek'e: Verilenlerin hepsi otopark değilmiş, düzeltiyorum

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2019 15:58:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kara yollarında durum
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]