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Kara yollarında durum

6 saat önce

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun Balıkesir Batı- Savaştepe kavşaklarındaki üstyapı çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Ankara- Konya yolunun 1-2. kilometrelerinde (Gölbaşı şehir geçişi) alt geçit yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Muğla- Kale yolunun 36-42. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Osmaniye- Nurdağı yolunun 45-65, Seydikemer-Kaş yolunun 0-12. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Ilgaz-Tosya- Kargı yolunun 22-24. kilometrelerinde Tosya- Yapraklı Kavşak Köprüsü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Şebinkarahisar- Suşehri yolunun 7-15, Erzurum- Çat yolunun 2-6. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Kayseri- Sivas yolunun 19-21, Batman- Gercüş yolunun 55-56. kilometrelerindeki köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Orhangazi, Savaştepe, Ankara, Gebze, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 08:28 Kaynak: AA
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