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Kara yollarında durum

6 saat önce

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kumluca- Antalya yolunun 64-69. kilometrelerinde orta refüj beton hendek çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu- Adapazarı kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle 21.00-06.00 saatlerinde otoyolun İzmit-Adapazarı yönü ulaşıma kapatılıyor. Sürücüler, İzmit Doğu Kavşağı'ndan D-100 yoluna yönlendirilerek Adapazarı Kavşağı'ndan tekrar otoyola giriş yapabiliyor.

Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun Susurluk- Balıkesir Kuzey kavşakları ile Turgutlu- Saruhanlı kavşaklarında üstyapı onarım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Ankara- Niğde Otoyolu'na bağlantı kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Yenişehir- İnegöl yolunun 23-25. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Trabzon- Rize yolunun 9. kilometresindeki yapım çalışması nedeniyle Rize-Trabzon yönünde ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Beyşehir- Seydişehir yolunun 0-25. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

İnönü- Eskişehir yolunun 0-2. kilometrelerindeki Mezit-8 ve Mezit-10 köprülerinin genleşme derzi bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Sivas- Kangal yolunun 8-10. kilometrelerindeki bakım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

TEM Otoyolu, Adapazarı, Antalya, İzmit, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 08:10 Kaynak: AA
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