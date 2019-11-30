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Kara yollarında durum

6 saat önce

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu- Adapazarı Kavşağı arasında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle, 21.00-06.00 saatlerinde otoyolun İzmit-Adapazarı yönü ulaşıma kapatılacak, sürücüler, İzmit Doğu Kavşağından D-100 yoluna yönlendirilerek Adapazarı Kavşağı'ndan tekrar otoyola katılım sağlayabilecek.

İzmir Çevre yolunun Gaziemir- Buca Kavşağı 5-6. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kızılcahamam- Ankara yolunun 33-35. kilometrelerinde üst geçit ve köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yollarından devam ediyor.

Korkuteli- Antalya yolunun 26. kilometresindeki, Tosya- Osmancık yolunun 43-46. kilometrelerindeki, Elazığ- Bingöl yolunun 3-6. kilometrelerindeki ve Akseki- Manavgat yolunun 0-12. kilometrelerindeki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Beşikdüzü- Trabzon yolunun 52-54. kilometrelerindeki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kayseri- Malatya yolunun 91-93. kilometrelerindeki köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Bartın- Karabük yolunun 15-24. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

TEM Otoyolu, Adapazarı, İzmit, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 09:38 Kaynak: AA
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