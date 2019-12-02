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Kara yollarında durum

6 saat önce

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu- Adapazarı kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle 21.00-06.00 saatlerinde otoyolun İzmit-Adapazarı yönü ulaşıma kapatılıyor. Sürücüler, İzmit Doğu Kavşağı'ndan D-100 yoluna yönlendirilerek Adapazarı Kavşağı'ndan tekrar otoyola giriş yapabiliyor.

Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun Balıkesir Batı- Savaştepe kavşaklarındaki üstyapı onarım çalışması nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Bursa Çevre Otoyolu'nun Turanköy- Yıldırım kavşakları 1-3. kilometresinde viyadük yapım çalışmaları nedeniyle her iki yönde sol şeritler trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden gerçekleştiriliyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Akhisar- Saruhanlı kavşaklarında üstyapı onarım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Ilgın- Kadınhanı yolunun Ilgın şehir geçişinde kavşak ve köprü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

İyidere- Ardeşen yolunun 48-49. kilometrelerindeki Pazar-1 ve Pazar-2 tünellerinde yapılacak bakım ve onarım çalışması nedeniyle bugün 08.00-17.00 saatlerinde her iki yönde ulaşıma tek şeritten kontrollü izin verilecek.

Yenişehir- İnegöl yolunun 23-25. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Amasya- Turhal yolunun 30-32. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Ankara- Çankırı yolunun 14-15. kilometrelerindeki köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Aksaray- Nevşehir yolunun 33-35. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

TEM Otoyolu, Orhangazi, İzmir, Gebze, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 08:14 Kaynak: AA
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