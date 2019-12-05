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Kara yollarında durum

6 saat önce

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu- Adapazarı kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle 21.00-06.00 saatlerinde otoyolun İzmit-Adapazarı yönü ulaşıma kapatılıyor. Sürücüler İzmit Doğu Kavşağı'ndan D-100 yoluna yönlendirilerek Adapazarı Kavşağı'ndan tekrar otoyola giriş yapabiliyor.

Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun Akhisar- Saruhanlı kavşaklarındaki üst yapı onarım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Ankara- Çankırı yolunun 14-15. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım, Milas- Yatağan yolunun 9-10. kilometrelerinde ise yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan devam ediyor. Edirne- İstanbul yolunun 24-26. kilometrelerinde de yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan yapılıyor.

Beyşehir- Seydişehir yolunun 0-25. kilometreleri ile Karaman- Mut yolunun 1-2. kilometrelerinde yol yapım, Suluova- Amasya yolunun 4-10. kilometrelerinde alt geçit ve toplayıcı yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleşiyor.

Zonguldak-Devrek- Mengen yolunun 28-30. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Balıkesir- Kütahya yolunun 13-30. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleşiyor.

TEM Otoyolu, Adapazarı, İzmit, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 08:24 Kaynak: AA
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TEM Otoyolu, bakım çalışmaları için kapatılacak
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