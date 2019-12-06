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Kara yollarında durum

6 saat önce

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu- Adapazarı kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle 08.00-18.00 saatlerinde otoyolun İzmit-Adapazarı yönü ulaşıma kapatılıyor. Sürücüler İzmit Doğu Kavşağı'ndan D-100 yoluna yönlendirilerek Adapazarı Kavşağı'ndan tekrar otoyola giriş yapabiliyor.

Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun Muallimköy- Altınova kavşaklarındaki yapım çalışması nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Ankara- Niğde Otoyolu'na bağlantı kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Bursa Batı- Karacabey kavşaklarındaki yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Sivrihisar- Polatlı yolunun 19-21. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Trabzon- Gümüşhane yolunun 26-29. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Gümüşhane-Trabzon istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Çivril- Denizli yolunun 5-6. kilometrelerinde Büyük Menderes Köprüsü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Edirne- İstanbul yolunun 24-26. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Mut- Silifke yolunun 40-69. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle 08.00-15.00 saatlerinde yol trafiğe olacak. Bu kesimde ulaşım Silifke-Gökbelen-Gülnar-Zeyne-Mut yolundan sağlanacak.

Alaca- Zile yolunun 36-56. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

TEM Otoyolu, Orhangazi, Gebze, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 08:16 Kaynak: AA
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