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Kara yollarında durum

6 saat önce

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu- Adapazarı kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle 08.00-18.00 saatlerinde otoyolun İzmit-Adapazarı yönü ulaşıma kapatılıyor. Sürücüler İzmit Doğu Kavşağı'ndan D-100 yoluna yönlendirilerek, Adapazarı Kavşağı'ndan tekrar otoyola giriş yapabiliyor.

Bursa Çevre Otoyolu'nun Turanköy Köprülü Kavşağı- Yenişehir ayrımı 1-4. kilometrelerinde heyelan ıslahı çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun Bursa- Ankara istikametinde iki şerit trafiğe kapatılarak, ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.

Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun Bursa Batı- Karacabey kavşaklarındaki yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Marmaris-Gökova- Köyceğiz yolunun 29-30. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Malkara- Şarköy yolunun 4-5 ve Aksaray- Ortaköy yolunun 0-46. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Kuşadası- Söke yolunun 6-8. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma tek şeritten izin veriliyor.

İkizdere- İspir yolunun 25. kilometresindeki Ovit Dağı Geçidi'nde yol trafiğe kapandı. Bu bölgede ulaşım her iki yönde trafiğe açık olan Ovit tünellerinden sağlanıyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Balıkesir Kuzey- Susurluk kavşaklarındaki yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

TEM Otoyolu, Adapazarı, İzmit, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 08:42 Kaynak: AA
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