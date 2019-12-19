Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.



Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir Çevre Otoyolu'nun Cengizhan-İmar kavşakları yol ayrımındaki Cengizhan Mahallesi katılım kolunda yürütülen yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Ankara- Konya yolunun 38-39. kilometrelerindeki Ankara- Niğde Otoyolu Emirler bağlantı yolunda, köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma servis yolundan kontrollü izin veriliyor.

Piraziz- Giresun yolunun 0-5. kilometrelerindeki ferforje imalatı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Argıthanı-Ilgın- Kadınhanı yolunun 20. kilometresindeki Ilgın Giriş Kavşağı'ndaki (Hayvan pazarı) yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Gerede- Kızılcahamam yolunun 7. kilometresindeki Afatlar Köprüsü'nde onarım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Kuşadası- Söke yolunun 6-8. kilometrelerindeki (Kuşadası şehir geçişi) yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

Marmaris-Gökova- Köyceğiz yolunun 29-30. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Ezine-Ayvacık- Küçükkuyu yolunun 46-48. kilometrelerindeki fore kazık yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Yıldızeli- Sivas yolunun 40. kilometresinde üst geçit yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Erciş- Adilcevaz yolunun 48-51. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.