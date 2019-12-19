Kara yollarında durum - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kara yollarında durum - Son Dakika

Kara yollarında durum

6 saat önce

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kara yollarında durum, System.String[]

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.


Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir Çevre Otoyolu'nun Cengizhan-İmar kavşakları yol ayrımındaki Cengizhan Mahallesi katılım kolunda yürütülen yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Ankara- Konya yolunun 38-39. kilometrelerindeki Ankara- Niğde Otoyolu Emirler bağlantı yolunda, köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma servis yolundan kontrollü izin veriliyor.

Piraziz- Giresun yolunun 0-5. kilometrelerindeki ferforje imalatı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Argıthanı-Ilgın- Kadınhanı yolunun 20. kilometresindeki Ilgın Giriş Kavşağı'ndaki (Hayvan pazarı) yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Gerede- Kızılcahamam yolunun 7. kilometresindeki Afatlar Köprüsü'nde onarım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Kuşadası- Söke yolunun 6-8. kilometrelerindeki (Kuşadası şehir geçişi) yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

Marmaris-Gökova- Köyceğiz yolunun 29-30. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Ezine-Ayvacık- Küçükkuyu yolunun 46-48. kilometrelerindeki fore kazık yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Yıldızeli- Sivas yolunun 40. kilometresinde üst geçit yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Erciş- Adilcevaz yolunun 48-51. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Ankara, Konya, Niğde, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 08:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Konya'da aniden ortaya çıkan kötü koku, vatandaşları telaşlandırdı!
Aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü Krize giren polis, eşinden kıskandığı kişiye sokak ortasında kurşun yağdırdı Büyükada'da 81 atın itlaf edildiği çukurlar ilk kez bu kadar yakından görüntülendi

Son Dakika Haberleri
14:46 Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki buzları taşımacılar eritecek - Son Dakika
14:46 İzmir'de şehit polisin ölümüne neden olan sürücünün yargılanmasına devam edildi - Son Dakika
14:46 İtalya'da Orta Avrupa Girişimi Zirvesi toplandı - Son Dakika
14:46 Yeni Türkiye Sosyolojisi, Orta Sınıflaşma ve 15 Temmuz Konferansı - Son Dakika
14:45 DHA YURT BÜLTENİ - 15 - Son Dakika
14:29 Büyükada'da 81 atın itlaf edildiği çukurlar ilk kez bu kadar yakından görüntülendi - Son Dakika
13:38 Cami inşaatından düşen 22 yaşındaki genç, beton zeminde feci şekilde hayatını kaybetti - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2019 14:51:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kara yollarında durum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]