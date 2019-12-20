Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kurtköy- Pendik Tersane kavşakları bağlantı yolunda yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun Turgutlu- Saruhanlı kavşakları 13. kilometresindeki üstyapı yenileme çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
İzmir Çevre Otoyolu'nun Cengizhan Mahallesi katılım kolunun sağ şeridi, İzmir Bayraklı Entegre Sağlık Kampüsü yapım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatıldı.
Kızılcahamam- Ankara yolunun 33-35. kilometrelerindeki üst geçit ve köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yollarından gerçekleştiriliyor.
Kayseri- Sivas yolunun 19-21. kilometrelerindeki köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Milas- Yatağan yolunun 0-1. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle de ulaşım servis yolundan sağlanıyor.
Seydişehir- Akseki yolunun 21-37, Konya- Ereğli yolunun 58-69. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Anamur- Aydıncık yolunun 51-54. kilometrelerindeki (Aydıncık şehir geçişi) yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
İyidere-Rize- Çayeli yolunun 15-16. kilometrelerindeki (Rize şehir geçişi) üst geçit yapım çalışmaları nedeniyle her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.