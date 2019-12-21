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Kara yollarında durum

6 saat önce

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun Balıkesir Kuzey- Susurluk kavşaklarındaki yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

TEM Otoyolu'nun Kurtköy- Pendik Tersane kavşakları bağlantı yolundaki yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü devam ediyor.

İzmir Çevre Otoyolu'nun Cengizhan-İmar kavşakları yol ayrımındaki Cengizhan Mahallesi katılım kolunda yürütülen yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Ankara- Niğde Otoyolu'na bağlantı kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle yolun bu kesiminde ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Edirne- İstanbul yolunun 24-26. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Muğla- Denizli yolunun 10-11. kilometrelerindeki heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Emirdağ-Bolvadin- Çay yolunun 18-20. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Çivril-Denizli yolunun 5-6. kilometrelerindeki (Çıtak mevkisi) Büyük Menderes Köprüsü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Silifke- Mersin yolunun 30. kilometresindeki Karayar Tüneli'nde devam eden bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kayseri- Malatya yolunun 91-93. kilometrelerindeki köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

TEM Otoyolu, Orhangazi, Susurluk, Kurtköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 09:16 Kaynak: AA
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