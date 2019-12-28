Kara yollarında durum - Son Dakika
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Kara yollarında durum

6 saat önce

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü yol durum bültenine göre, İzmir Çevre Otoyolu'nun Cengizhan-İmar Kavşağı yol ayrımı arasındaki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Turgutlu- Saruhanlı Kavşağı 13. kilometresinde üstyapı yenileme çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Ankara- Niğde Otoyolu'na bağlantı kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Marmaris-Gökova- Köyceğiz yolunun 29-30. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.

Konya- Ereğli yolunun 58-69. kilometrelerinde çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.

Yenişehir- İnegöl yolunun 23-25. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sürdürülüyor.

Ezine-Ayvacık- Küçükkuyu yolunun 46-48. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak devam ediyor.

Ankara- Çankırı yolunun 14-15. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Trabzon- Gümüşhane yolunun 26-29. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.

Adana- Kozan yolunun 47-48. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak devam ediyor.

Orhangazi, Saruhanlı, Turgutlu, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 08:38 Kaynak: AA
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