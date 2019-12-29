Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kurtköy- Pendik Tersane kavşakları bağlantı yolundaki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Gümüşova-Düzce- Bolu yolunun 17. kilometresindeki Küçükmelen köprülerinin genişletilmesi ve bağlantı kollarındaki yapım çalışmaları nedeniyle sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Milas- Bodrum yolunun 0-1. kilometresindeki Güllük Kavşağı'nda yürütülen yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan devam ediyor.

Karapınar-Ereğli yolunun 33-36. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Kahramanmaraş- Kayseri yolunun 14-20, Seydişehir- Akseki yolunun 21-37 ve Balıkesir- Kütahya yolunun 13-30. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

İkizdere- İspir yolunun 25. kilometresindeki Ovit Dağı geçidi trafiğe kapandı. Bu bölgede ulaşım her iki yönde trafiğe açık olan Ovit tünellerinden sağlanıyor.

Sinop- Samsun yolunun 81-91. kilometrelerindeki bakım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Zonguldak- Devrek yolunun 3-5 ve 14-16. kilometrelerinde tünel yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.