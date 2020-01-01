Kara yollarında durum - Son Dakika
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Kara yollarında durum

6 saat önce

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün günlük yol durumu bültenine göre, Alanya- Gazipaşa yolunun 8. kilometresindeki heyelan riskine karşı Gazipaşa yönünde tek şerit trafiğe kapatıldı.

TEM Otoyolu'nun Kurtköy- Pendik Tersane kavşakları arasındaki bağlantı yolu üzerinde sürdürülen yapım, Gebze-Orhangazi- İzmir otoyolunun Turgutlu- Saruhanlı kavşakları 13. kilometresindeki üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle trafik akışı kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.

Milas- Bodrum yolunun 0-1. kilometrelerinde ve Ankara- Konya yolunun 14. kilometresi Ankara-Konya yönünde yol yapım çalışmaları devam ettiğinden iki kesimde de ulaşımda servis yolu kullanılıyor.

Seydikemer-Kaş yolunun 0-12. kilometrelerindeki yol, Kırşehir-Hacıbektaş- Nevşehir yolunun 8-12. kilometrelerinde de köprülü kavşak ve yol yapım çalışmaları sebebiyle bu bölgelerde ulaşıma kontrollü olarak izin veriliyor.

Kozan- Adana yolunun 46. kilometresi Burnu mevkisinde yaşanan heyelan nedeniyle 46-48 kilometreler arasında ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Yıldızeli- Sivas yolunun 40. kilometresinde devam eden üst geçit yapım çalışması dolayısıyla ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

Trabzon- Gümüşhane yolunun 46-47. kilometrelerinde patlatmalı yol yapım çalışması sürdürüldüğünden 31 Ocak'a kadar, 09.00-17.00 saatleri arasında, yol aralıklarla trafiğe kapatılacak.

Saruhanlı, Orhangazi, Turgutlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 09:00 Kaynak: AA
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