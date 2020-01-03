Kara yollarında durum - Son Dakika
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Kara yollarında durum

6 saat önce

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kurtköy- Pendik Tersane kavşakları bağlantı yolundaki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Ankara- Konya yolunun 38-39. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan kontrollü sürdürülüyor.

Nevşehir- Ürgüp yolunun 4-6. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Bartın- Karabük yolunun 15-24. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Bursa- Karacabey yolunun 35-36. kilometrelerinde Karadere Köprüsü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Tosya- Osmancık yolunun 6-7. kilometrelerinde Devres Köprüsü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

İkizdere- İspir yolunun 25. kilometresi (Ovit Dağı geçidi) trafiğe kapatıldığından, her iki yönde ulaşıma Ovit tünellerinden izin veriliyor.

Kuşadası- Söke yolunun 6-8. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

Nurdağı- Gaziantep yolunun 1-2. kilometrelerindeki heyelan nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Trabzon- Gümüşhane yolunun 46-47. kilometrelerinde patlatmalı yapım çalışması yürütülüyor. Bu nedenle yol ay sonuna kadar 09.00-17.00 saatlerinde aralıklarla trafiğe kapatılacak.

Nevşehir, Kurtköy, Pendik, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 08:20 Kaynak: AA
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