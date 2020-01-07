Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kurtköy- Pendik Tersane kavşakları bağlantı yolundaki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
İzmir Çevre Otoyolu'nun Cengizhan-İmar kavşakları yol ayrımındaki Cengizhan Mahallesi katılım kolunda yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Ankara Çevre Otoyolu'nun Ankara- Niğde Otoyolu'na bağlantı kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Akseki- Manavgat yolunun 7-10. kilometrelerinde patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle 10.00-18.00 saatlerinde ulaşım kontrollü devam edecek.
Beyşehir- Isparta yolunun 32-44. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Aydıncık- Silifke yolunun muhtelif kesimlerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Hekimhan- Malatya yolunun 28-29. kilometrelerinde bakım onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Arhavi-Hopa-Sarp yolunun 23. kilometresinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Çanakkale- Lapseki yolunun 24-25. kilometrelerinde otoyol üst geçidi çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Zonguldak- Mengen yolunun 65. kilometresinde heyelan nedeniyle Ankara istikametinde şerit daraltılırken ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.