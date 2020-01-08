Kara yollarında durum - Son Dakika
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Kara yollarında durum

6 saat önce

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Bursa Çevre Otoyolu'nun Turanköy Köprülü Kavşağı- Yenişehir ayrımı 1-4. kilometrelerindeki heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle Bursa- Ankara istikametinde ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.

Kemer- Kumluca yolunun 23-24. kilometrelerindeki (Çıralı Kavşağı mevkisi) heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten iki yönlü sürdürülüyor.

Silivri- Büyükçekmece yolunun 32-34. kilometrelerindeki Selimpaşa mevkisinde kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Milas- Yatağan yolunun 41-49. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Keşan- Gelibolu yolunun 34-35. kilometrelerindeki otoyol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma servis yolundan iki yönlü izin veriliyor.

Kızılcahamam-Ankara yolunun 33-35. kilometrelerindeki üst geçit ve köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yollarından devam ediyor.

Kayseri- Sivas yolunun 19-21. kilometrelerindeki köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Trabzon- Gümüşhane yolunun 36-39. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Emirdağ- Bolvadin yolunun 18-19. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Kozan- Adana yolundaki heyelan nedeniyle 46-48. kilometrelerde ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.

TEM Otoyolu, Köprülü, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 08:26 Kaynak: AA
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