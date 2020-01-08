Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Bursa Çevre Otoyolu'nun Turanköy Köprülü Kavşağı- Yenişehir ayrımı 1-4. kilometrelerindeki heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle Bursa- Ankara istikametinde ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.
Kemer- Kumluca yolunun 23-24. kilometrelerindeki (Çıralı Kavşağı mevkisi) heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten iki yönlü sürdürülüyor.
Silivri- Büyükçekmece yolunun 32-34. kilometrelerindeki Selimpaşa mevkisinde kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Milas- Yatağan yolunun 41-49. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Keşan- Gelibolu yolunun 34-35. kilometrelerindeki otoyol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma servis yolundan iki yönlü izin veriliyor.
Kızılcahamam-Ankara yolunun 33-35. kilometrelerindeki üst geçit ve köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yollarından devam ediyor.
Kayseri- Sivas yolunun 19-21. kilometrelerindeki köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Trabzon- Gümüşhane yolunun 36-39. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.
Emirdağ- Bolvadin yolunun 18-19. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.
Kozan- Adana yolundaki heyelan nedeniyle 46-48. kilometrelerde ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.