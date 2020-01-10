Kara yollarında durum - Son Dakika
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Kara yollarında durum

6 saat önce

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kurtköy- Pendik Tersane kavşakları bağlantı yolundaki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Bursa Çevre Otoyolu'nun Turanköy Köprülü Kavşağı- Yenişehir ayrımı 1-4. kilometrelerindeki heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle Bursa- Ankara istikametinde ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.

Malkara- Şarköy yolunun 8. kilometresindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.

Ödemiş- Kiraz yolunun 0-28. kilometrelerindeki kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Ankara- Konya yolunun 38-39. kilometrelerindeki köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma servis yolundan kontrollü izin veriliyor.

Kayseri- Malatya yolunun 91-93. kilometrelerindeki köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Söğüt- Korkuteli yolunun 2-7. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Durağan- Vezirköprü yolunun 16-17. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Trabzon- Rize yolunun 26. kilometresindeki Araklı Tüneli'nin Rize-Trabzon yönündeki kuzey tüpünde bakım ve onarım çalışması yapılıyor. Bu nedenle bugün 08.00-17.00 saatlerinde tünel trafiğe kapatılarak, sürücüler servis yoluna yönlendirilecek.

Yıldızeli- Sivas yolunun 40. kilometresindeki üst geçit yapım çalışması nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Yenişehir, Kurtköy, Köprülü, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 08:14 Kaynak: AA
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