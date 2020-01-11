Kara yollarında durum - Son Dakika
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Kara yollarında durum

22 dakika önce

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü yol durum bültenine göre, Ankara Çevre Otoyolu'nun Ankara- Niğde Otoyolu'na bağlantı kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Adapazarı- Kaynarca yolunun 30-32. kilometrelerinde Kuzey Marmara Otoyolu bağlantı yolları yapımı nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

İzmir Çevre Otoyolu'nun Bayraklı Entegre Sağlık Kampüsü yapım işi nedeniyle Cengizhan Mahallesi katılım kolunda sağ şerit trafiğe kapalı bulunuyor.

Malkara- Şarköy yolunun 8. kilometresinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Silifke- Mersin yolunun 30. kilometresindeki Karayar Tüneli'nde bakım onarım çalışmaları yüzünden ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Aksaray- Nevşehir yolunun 33-35. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Tosya- Osmancık yolunun 6-7. kilometrelerinde Devres Köprüsü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Hekimhan- Malatya yolunun 28-29. kilometrelerinde bulunan Sarsap Tüneli'ndeki bakım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Trabzon- Gümüşhane yolunun 46-47. kilometrelerinde patlatmalı yol yapım çalışması nedeniyle 09.00-17.00 saatlerinde aralıklarla yol trafiğe kapatılıyor.

Çanakkale- Lapseki yolunun 24-25. kilometrelerinde üst geçit çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü, Adapazarı, Kaynarca, Niğde, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 08:40 Kaynak: AA
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