Kara yollarında durum - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kara yollarında durum - Son Dakika

Kara yollarında durum

35 dakika önce

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kara yollarında durum, System.String[]

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü yol durum bültenine göre, Bursa Çevre Otoyolu'nun Turanköy köprülü kavşağı- Yenişehir ayrımı 1-4 kilometrelerindeki heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle Bursa- Ankara yönünde ulaşım tek şeritten ve kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.

Ankara- Konya yolunun 14. kilometresindeki Ankara- Niğde Otoyolu yapım çalışmaları dolayısıyla Ankara-Konya istikametinde ulaşıma servis yolundan izin veriliyor.

Turgutreis- Milas yolunun 21-24. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları sebebiyle trafik akışı servis yolundan sağlanıyor.

Aydıncık- Silifke yolunun muhtelif kesimlerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.

Çivril- Denizli yolunun 5-6. kilometrelerindeki Çıtak mevkisinde sürdürülen Büyük Menderes Köprüsü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü olarak izin veriliyor.

Marmaris- Köyceğiz yolunun 29-30. kilometrelerindeki yol yapım ve Taşova- Niksar yolunun 26-30. kilometrelerindeki heyelan ıslah çalışmaları dolayısıyla ulaşıma, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü, Kemer- Kumluca yolunun 23-24. kilometreleri Çıralı Kavşağı mevkisinde yaşanan heyelan nedeniyle de tek şeritten iki yönlü olarak izin veriliyor.

Trabzon- Rize yolunun 52. kilometresi Kıyıcık Ortaokulu mevkisinde sürdürülen yaya üst geçidi montaj çalışması nedeniyle her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.

Yıldızeli- Sivas yolunun 40. kilometresindeki üst geçit yapım çalışması dolayısıyla ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

Yenişehir, Ankara, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 08:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Demirtaş'ın eşi, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu beraber tiyatro izlediler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Libya için yoğun diplomasi trafiği! Putin ile telefonda görüştü Son dakika: İzmir'de göçmen teknesi battı: 8'i çocuk 11 kişinin cesedine ulaşıldı Prof. Dr. Naci Görür'den uyarılı deprem paylaşımı! Haritayı göstererek sıkıntı olduğuna dikkat çekti

Son Dakika Haberleri
09:17 Doğu Karadeniz'de deprem riski arttı - Son Dakika
09:16 AVCILAR'IN TEK KADIN TAKSİ ŞOFÖRÜ: KORKARAK, HİÇBİR ŞEY YAPILAMAZ - Son Dakika
09:10 Elmadağ'daki kayak merkezi doldu taştı - Son Dakika
09:09 Kaymakam ve milletvekiline atlı karşılama - Son Dakika
09:05 Meteorolojiden kar yağışı uyarısı - Son Dakika
08:49 Demirtaş'ın eşi, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu beraber tiyatro izlediler - Son Dakika
00:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Libya için yoğun diplomasi trafiği! Putin ile telefonda görüştü - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2020 09:23:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kara yollarında durum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]