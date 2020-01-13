Kara yollarında durum - Son Dakika
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Kara yollarında durum

6 saat önce

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara- Konya yolunun 38-39. kilometrelerindeki Ankara- Niğde Otoyolu Emirler bağlantısında köprülü kavşak yapım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle ulaşıma servis yolundan kontrollü izin veriliyor.

Edirne- Kırklareli yolunun 0-27. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Manisa- Turgutlu yolunun 7. kilometresinde kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.

Bursa- Karacabey yolunun 35-36. kilometrelerinde Karadere Köprüsü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Zonguldak-Devrek- Mengen yolunun 61-63. kilometrelerinde kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Ermenek- Mut yolunun 18.19. kilometrelerinde (Çamlıca mevkisi) yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sürdürülüyor.

Akseki- Manavgat yolunun 0-12, Tosya- Osmancık yolunun 43-46 ve Silifke-Mut yolunun 0-7. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Of-Çaykara- Bayburt yolunun 57-70. kilometrelerinde (Soğanlı Geçidi) heyelan tehlikesi dolayısıyla sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Kırklareli, Edirne, Ankara, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 08:14 Kaynak: AA
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