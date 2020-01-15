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Kara yollarında durum

23 dakika önce

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kurtko¨y- Pendik Tersane kavşakları bagˆlantı yolundaki yapım c¸alıs¸maları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Ankara C¸evre Otoyolu'nun Ankara-Nigˆde Otoyolu'na bagˆlantı kavs¸agˆı yapım c¸alıs¸maları nedeniyle ulas¸ım kontrollu¨ devam ediyor.

Bursa C¸evre Otoyolu'nun 12-13. kilometrelerindeki (Barakfakih mevkisi) onarım c¸alıs¸maları nedeniyle ulas¸ıma kontrollü izin veriliyor.

Ankara- Konya yolunun 38-39. kilometrelerindeki Ankara-Nigˆde Otoyolu Emirler bagˆlantı yolunda ko¨pru¨lu¨ kavs¸ak yapım c¸alıs¸maları nedeniyle ulas¸ım servis yolundan sürdürülüyor.

Trabzon-Gu¨mu¨s¸hane yolunun 46-47. kilometrelerinde patlatmalı yapım c¸alıs¸ması gerçekleştiriliyor. Bu nedenle yolun söz konusu bölümü 31 Ocak'a kadar 09.00-17.00 saatlerinde aralıklarla trafigˆe kapatılacak.

Silifke- Mut yolunun 0-7. kilometrelerindeki yapım c¸alıs¸maları nedeniyle ulas¸ım kontrollu¨ sağlanıyor.

Artvin- Erzurum yolunun 59. kilometresindeki Sukavus¸umu-2 Tu¨neli'nde bakım ve onarım c¸alıs¸ması nedeniyle ulas¸ıma kontrollu¨ izin veriliyor.

I·spir-Erzurum yolunun 14-15. kilometrelerindeki yapım c¸alıs¸maları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Hasankeyf-Gercu¨s¸- Midyat yolunun 37-39. kilometrelerinde (U¨c¸yol mevkisi) patlatmalı yapım c¸alıs¸maları nedeniyle ulas¸ım kontrollu¨ devam ediyor.

Yıldızeli- Sivas yolunun 40. kilometresindeki u¨st gec¸it yapım c¸alıs¸ması nedeniyle ulas¸ım kontrollu¨ sağlanıyor.

TEM Otoyolu, Ankara, Pendik, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 08:32 Kaynak: AA
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