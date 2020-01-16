Kara yollarında durum - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kara yollarında durum - Son Dakika

Kara yollarında durum

7 saat önce

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kara yollarında durum, System.String[]

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir Çevre Otoyolu'nun Cengizhan-Onur kavşaklarında Bayraklı Entegre Sağlık Kampüsü yapımı nedeniyle Cengizhan Mahallesi katılım kolunda sağ şerit trafiğe kapatıldı.

Bursa- İnegöl yolunun 1. kilometresindeki Akiniş Köprüsü'nde yürütülen bakım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Niksar- Tokat yolunun 22-26. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma bölünmüş yolun bir kısmından iki yönlü izin veriliyor.

Kemer- Kumluca yolunun 23-24. kilometrelerindeki heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten iki yönlü devam ediyor.

Keşan- Gelibolu yolunun 52-54. kilometrelerinde üst geçit, Kırşehir- Aksaray yolunun 6-7. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları sebebiyle trafik akışı servis yollarından gerçekleştiriliyor.

Silifke-Erdemli- Mersin yolunun 47-48. kilometrelerinde alt geçit, Antakya- Reyhanlı yolunun 39-44. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Artvin- Erzurum yolunun 59. kilometresindeki Sukavuşumu-2 Tüneli'nde yapılacak bakım ve onarım çalışması sebebiyle 09.00-17.30 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Beşikdüzü- Trabzon yolunun 55. kilometresindeki Trabzon Tüneli'nin Beşikdüzü-Trabzon yönünde bulunan güney tüpünde başlatılan bakım ve onarım çalışması nedeniyle bugün 17.00'ye kadar ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştirilecek.

Trabzon, İnegöl, İzmir, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 08:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

'Ponzi Arzu'ya 198 yıl hapis ve 2 milyon lira para cezası
Aniden yola çıkan otizmli öğrenciye, ticari taksi çarptı Alevlerin arasında kalan 11 yaşındaki küçük kız hayatını kaybetti Hayatına son veren hemşire, ölmeden önce eşiyle görüntülü konuşmuş

Son Dakika Haberleri
15:38 GALATA KÖPRÜSÜ'NDEKİ KAZA UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTURDU - Son Dakika
15:38 Jandarmadan miniklere "akülü arabalı" trafik eğitimi - Son Dakika
15:38 Nallıhan'da okullara beyaz bayrak sertifikası - Son Dakika
15:35 "Öncü Kadınlarımız"ın 20. durağı Maltepe oldu - Son Dakika
15:33 Ukrayna: "Avusturya, yangın için yaptığımız teklifi geri çevirdi" - Son Dakika
15:09 İş makinesi operatörü sahiplendiği kediyi sırt çantasında taşıyor - Son Dakika
14:50 Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir'in oğlu ve gelini gözaltına alındı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2020 15:38:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kara yollarında durum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]