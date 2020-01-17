Kara yollarında durum - Son Dakika
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Kara yollarında durum

6 saat önce

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Edirne- Kırklareli yolunun 10-24. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Ankara- Çankırı yolunun 14-15. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan devam ediyor.

Manisa- Turgutlu yolunun 7. kilometresindeki kavşak yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Bursa- Karacabey yolunun 35-36. kilometrelerinde Karadere Köprüsü yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Burdur- Antalya yolunun 11. kilometresinde heyelan ıslah çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Trabzon- Rize yolunun 52. kilometresinde yaya üst geçidi montaj çalışması nedeniyle ulaşım 24 Ocak'a kadar bölünmüş yolun her iki yönünde tek şeritten kontrollü sürdürülecek.

Ermenek- Mut yolunun 18-19. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.

Kırşehir-Hacıbektaş- Nevşehir yolunun 8-12. kilometrelerinde köprülü kavşak ve yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Nurdağı- Gaziantep yolunun 1-2. kilometrelerindeki heyelan nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Zonguldak-Devrek- Mengen yolunun 61-63. kilometrelerinde kavşak düzenleme çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Kırklareli, Turgutlu, Çankırı, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 08:22 Kaynak: AA
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