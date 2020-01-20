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Kara yollarında durum

6 saat önce

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun Saruhanlı- Turgutlu kavşakları 13. kilometresindeki üstyapı onarım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

İzmir Çevre Otoyolu'nun Cengizhan-İmar kavşakları yol ayrımındaki Cengizhan Mahallesi katılım kolunda yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Gelibolu- Şarköy yolunun 3-4. kilometrelerinde Malkara- Çanakkale Otoyolu'nun yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Ankara- Konya yolunun 1-2. kilometrelerindeki Gölbaşı şehir geçişinde alt geçit yapım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Kemer- Kumluca yolunun 23-24. kilometrelerindeki Çıralı Kavşağı mevkisinde heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten iki yönlü sürdürülüyor.

Niksar- Tokat yolunun 22-26. kilometrelerinde bölünmüş yol çalışmaları yapılıyor. Bu kesimde ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Milas- Bodrum yolunun 0-1. kilometrelerindeki Güllük Kavşağı mevkisinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Aksaray- Nevşehir yolunun 33-35. kilometrelerindeki köprülü kavşak yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Yıldızeli- Sivas yolunun 40. kilometresinde üst geçit yapım çalışması dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Trabzon- Gümüşhane yolunun 46-47. kilometrelerindeki patlatmalı yapım çalışması nedeniyle 09.00-17.00 saatlerinde yol aralıklarla trafiğe kapatılacak.

Orhangazi, Saruhanlı, Turgutlu, Gelibolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 08:24 Kaynak: AA
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