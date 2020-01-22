Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun Susurluk- Balıkesir Kuzey kavşakları 1. kilometresi ile Saruhanlı- Turgutlu kavşakları 13. kilometresindeki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
İzmir Çevre Otoyolu'nun Cengizhan-İmar kavşakları yol ayrımındaki Cengizhan Mahallesi katılım kolunda yürütülen yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Ankara- Konya yolunun 38-39. kilometresindeki köprülü kavşak yapım çalışmalarından dolayı ulaşım servis yolundan kontrollü sürdürülüyor.
Keşan- Gelibolu yolunun 52-54. kilometresindeki otoyol üst geçidi yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yollarından sağlanıyor.
Emirdağ- Bolvadin yolunun 18-19. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Taşova- Niksar yolunun 26-30. kilometrelerindeki heyelan ıslah çalışmalarından dolayı ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Antakya- Reyhanlı yolunun 39-44. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.
İnönü- Eskişehir yolunun 0-2. kilometrelerindeki Mezit-8 ile Mezit-10 köprülerinin genleşme derzi bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Nevşehir- Ürgüp yolunun 4-6. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.