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Kara yollarında durum

6 saat önce

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun Susurluk- Balıkesir Kuzey kavşakları 1. kilometresi ile Saruhanlı- Turgutlu kavşakları 13. kilometresindeki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

İzmir Çevre Otoyolu'nun Cengizhan-İmar kavşakları yol ayrımındaki Cengizhan Mahallesi katılım kolunda yürütülen yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Ankara- Konya yolunun 38-39. kilometresindeki köprülü kavşak yapım çalışmalarından dolayı ulaşım servis yolundan kontrollü sürdürülüyor.

Keşan- Gelibolu yolunun 52-54. kilometresindeki otoyol üst geçidi yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yollarından sağlanıyor.

Emirdağ- Bolvadin yolunun 18-19. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Taşova- Niksar yolunun 26-30. kilometrelerindeki heyelan ıslah çalışmalarından dolayı ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Antakya- Reyhanlı yolunun 39-44. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.

İnönü- Eskişehir yolunun 0-2. kilometrelerindeki Mezit-8 ile Mezit-10 köprülerinin genleşme derzi bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Nevşehir- Ürgüp yolunun 4-6. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

TEM Otoyolu, Orhangazi, Balıkesir, Saruhanlı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 08:16 Kaynak: AA
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