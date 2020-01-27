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Kara yollarında durum

14 dakika önce

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun Saruhanlı- Turgutlu kavşakları 13. kilometresinde üstyapı onarım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Orhangazi-Gemlik- Bursa yolunun 32-34. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışması sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Kemer- Kumluca yolunun 23-24. kilometrelerindeki (Çıralı Kavşağı mevkisi) heyelan dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Tosya- Osmancık yolunun 43-46, Akşehir- Yunak yolunun 0-9, Osmaniye Nurdağı yolunun 45-65, Silivri- Büyükçekmece yolunun 32-34. kilometrelerindeki (Selimpaşa mevkisi) yapım çalışmaları sebebiyle söz konusu kesimlerde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Nevşehir- Niğde yolunun 6-10 ve 12-14. kilometrelerinde üstyapı yenileme ve köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kütahya- Bozüyük yolunun 42. kilometresindeki köprüde genleşme derzi bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.

Karabük- Kastamonu yolunun 9-11. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Saruhanlı, Orhangazi, Turgutlu, Gemlik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 08:26 Kaynak: AA
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