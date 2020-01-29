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Kara yollarında durum

6 saat önce

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi- İzmir otoyolunun Saruhanlı- Turgutlu kavşakları 13. kilometresinde üstyapı onarım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kızılcahamam- Ankara yolunun 33-35. kilometrelerinde üst geçit ve köprülü kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla sürücüler servis yollarına yönlendiriliyor.

Milas- Yatağan yolunun 41-49, Manisa-Turgutlu yolunun 7, Aksaray-Ortaköy yolunun 0-46. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle bu kesimlerde ulaşım kontrollü devam ediyor.

Kemer- Kumluca yolunun 23-24. kilometrelerindeki heyelan nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Keşan- Gelibolu yolunun 52-54. kilometrelerinde otoyol üst geçit yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yollarından sürdürülüyor.

Bartın- Karabük yolunun 15-24, Kırıkhan- Reyhanlı yolunun 23-25. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Nevşehir- Niğde yolunun 6-14. kilometrelerinde üstyapı ve köprülü kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kızılcahamam, TEM Otoyolu, Turgutlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 08:28 Kaynak: AA
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