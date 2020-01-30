Silifke- Mersin yolunun 30. kilometresindeki Karayar Tüneli'nde bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Orhangazi-Gemlik- Bursa yolunun 32-34. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışması sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Akseki-Manavgat- Alanya yolunun 7-10. kilometrelerinde patlatmalı yapım çalışması dolayısıyla bugün 10.00-18.00 saatlerinde ulaşıma kontrollü izin verilecek.

Ankara- Çankırı yolunun 14-15. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yolundan devam ediyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Edirne- Kırklareli yolunun 10-24, Tosya- Osmancık yolunun 43-46, Emirdağ- Bolvadin yolunun 18-19. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

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