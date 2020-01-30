Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Edirne- Kırklareli yolunun 10-24, Tosya- Osmancık yolunun 43-46, Emirdağ- Bolvadin yolunun 18-19. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Muğla- Denizli yolunun 10-11. kilometrelerinde heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Ankara- Çankırı yolunun 14-15. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yolundan devam ediyor.
Akseki-Manavgat- Alanya yolunun 7-10. kilometrelerinde patlatmalı yapım çalışması dolayısıyla bugün 10.00-18.00 saatlerinde ulaşıma kontrollü izin verilecek.
Orhangazi-Gemlik- Bursa yolunun 32-34. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışması sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Silifke- Mersin yolunun 30. kilometresindeki Karayar Tüneli'nde bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Zonguldak-Devrek- Mengen yolunun 9-11. kilometrelerinde heyelan önleme çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Artvin- Şavşat yolunun 24-25. kilometrelerindeki heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.