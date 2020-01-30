Kara yollarında durum - Son Dakika
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Kara yollarında durum

6 saat önce

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Edirne- Kırklareli yolunun 10-24, Tosya- Osmancık yolunun 43-46, Emirdağ- Bolvadin yolunun 18-19. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Muğla- Denizli yolunun 10-11. kilometrelerinde heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Ankara- Çankırı yolunun 14-15. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yolundan devam ediyor.

Akseki-Manavgat- Alanya yolunun 7-10. kilometrelerinde patlatmalı yapım çalışması dolayısıyla bugün 10.00-18.00 saatlerinde ulaşıma kontrollü izin verilecek.

Orhangazi-Gemlik- Bursa yolunun 32-34. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışması sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Silifke- Mersin yolunun 30. kilometresindeki Karayar Tüneli'nde bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Zonguldak-Devrek- Mengen yolunun 9-11. kilometrelerinde heyelan önleme çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Artvin- Şavşat yolunun 24-25. kilometrelerindeki heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kırklareli, Osmancık, Bolvadin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 08:22 Kaynak: AA
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