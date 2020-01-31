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Kara yollarında durum

15 dakika önce

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun Bursa Çevre Yolu Batı- Karacabey kavşakları 35. kilometresindeki yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

TEM Otoyolu'nun Kurtköy- Pendik Tersane kavşakları bağlantı yolundaki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Bursa Çevre Otoyolu'nun Turanköy Köprülü Kavşağı- Yenişehir ayrımı 1-4. kilometrelerinde heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Ankara- Niğde Otoyolu'na bağlantı kavşağı yapım çalışmaları devam ediyor. Bu kesimde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Korkuteli- Antalya yolunun 32-35. kilometrelerinde heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle ulaşım Antalya istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

İyidere-Rize- Çayeli yolunun 15-16. kilometrelerinde üst geçit yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Alaplı- Zonguldak yolunun 64-66. kilometrelerinde Kozlu Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Gelibolu- Şarköy yolunun 3-4. kilometrelerinde Malkara- Çanakkale Otoyolu'nun yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Ankara- Konya yolunun 38-39. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yolundan kontrollü gerçekleştiriliyor.

Elazığ- Ergani yolunun 20-22. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma tek şeritten izin veriliyor.

TEM Otoyolu, Orhangazi, Köprülü, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 08:22 Kaynak: AA
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