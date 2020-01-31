Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun Bursa Çevre Yolu Batı- Karacabey kavşakları 35. kilometresindeki yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
TEM Otoyolu'nun Kurtköy- Pendik Tersane kavşakları bağlantı yolundaki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Bursa Çevre Otoyolu'nun Turanköy Köprülü Kavşağı- Yenişehir ayrımı 1-4. kilometrelerinde heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Ankara Çevre Otoyolu'nun Ankara- Niğde Otoyolu'na bağlantı kavşağı yapım çalışmaları devam ediyor. Bu kesimde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Korkuteli- Antalya yolunun 32-35. kilometrelerinde heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle ulaşım Antalya istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
İyidere-Rize- Çayeli yolunun 15-16. kilometrelerinde üst geçit yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Alaplı- Zonguldak yolunun 64-66. kilometrelerinde Kozlu Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.
Gelibolu- Şarköy yolunun 3-4. kilometrelerinde Malkara- Çanakkale Otoyolu'nun yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Ankara- Konya yolunun 38-39. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yolundan kontrollü gerçekleştiriliyor.
Elazığ- Ergani yolunun 20-22. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma tek şeritten izin veriliyor.