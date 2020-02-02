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Kara yollarında durum

20 dakika önce

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara Çevre Otoyolu'nun Ankara- Niğde Otoyolu'na bağlantı kavşağı yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.

İzmir Çevre Otoyolu'nun Cengizhan-İmar kavşağı yol ayrımı arasında Cengizhan Mahallesi katılım kolunda yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

Aksaray-Ortaköy yolunun 0-46. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak gerçekleşiyor.

Kızılcahamam-Ankara yolunun 33-35. kilometrelerinde üst geçit ve köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yollarından devam ediyor.

Korkuteli- Antalya yolunun 32-35. kilometrelerinde heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle ulaşım Antalya istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor.

Çanakkale- Lapseki yolunun 24-25. kilometrelerinde otoyol üst geçidi yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak gerçekleşiyor.

Reşadiye- Niksar yolunun 29. kilometresinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım servis yolundan devam ediyor.

Zonguldak-Devrek- Mengen yolunun 61-63. kilometrelerinde kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

Malatya- Hekimhan yolunun 63-65. kilometrelerinde Tohma Köprüsü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak gerçekleşiyor.

Ergani- Diyarbakır yolunun Devegeçidi mevkisinde viyadük yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak devam ediyor.

TEM Otoyolu, Ankara, Niğde, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 09:00 Kaynak: AA
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