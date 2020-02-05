Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı Kavşağı kesimi 7-24. kilometrelerinde yama çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun Bursa Çevre Yolu Batı- Karacabey kavşakları 35. kilometresindeki çalışmalar sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Çanakkale- Lapseki yolunun 24-25. kilometrelerinde otoyol üst geçit çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Ankara- Konya yolunun 14. kilometresindeki Ankara- Niğde Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikametinde ulaşım servis yolundan kontrollü sağlanıyor.
Kozan- Adana yolunun 46. kilometresindeki (Andız Burnu mevkisi) heyelan nedeniyle sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.
Korkuteli- Antalya yolunun 32-35. kilometrelerinde heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Bursa-Karacabey yolunun 35-36. kilometrelerinde Karadere Köprüsü yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Nevşehir- Ürgüp yolunun 4-6, Yıldızeli- Sivas yolunun 40. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.
Beşikdüzü- Trabzon yolunun 57. kilometresindeki sinyalizasyon imalat çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.