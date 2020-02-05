Kara yollarında durum - Son Dakika
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Kara yollarında durum

29 dakika önce

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı Kavşağı kesimi 7-24. kilometrelerinde yama çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun Bursa Çevre Yolu Batı- Karacabey kavşakları 35. kilometresindeki çalışmalar sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Çanakkale- Lapseki yolunun 24-25. kilometrelerinde otoyol üst geçit çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Ankara- Konya yolunun 14. kilometresindeki Ankara- Niğde Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikametinde ulaşım servis yolundan kontrollü sağlanıyor.

Kozan- Adana yolunun 46. kilometresindeki (Andız Burnu mevkisi) heyelan nedeniyle sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Korkuteli- Antalya yolunun 32-35. kilometrelerinde heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Bursa-Karacabey yolunun 35-36. kilometrelerinde Karadere Köprüsü yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Nevşehir- Ürgüp yolunun 4-6, Yıldızeli- Sivas yolunun 40. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.

Beşikdüzü- Trabzon yolunun 57. kilometresindeki sinyalizasyon imalat çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

TEM Otoyolu, Karacabey, Ankara, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 08:26 Kaynak: AA
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