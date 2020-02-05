Nevşehir- Ürgüp yolunun 4-6, Yıldızeli- Sivas yolunun 40. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Şoför, üstü kirli diye otobüsten kovduğu çocuk için kendisine tepki gösteren yolcuyu darp etti