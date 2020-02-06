Kara yollarında durum

Kumluca- Antalya yolunun 64-69. kilometrelerinde orta refüj beton hendek yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Karabük- Kastamonu yolunun 9-11, Silifke- Mut yolunun 0-7, İskilip- Çorum yolunun 16-24 ve Emirdağ- Bolvadin yolunun 18-19. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Ankara- Çankırı yolunun 14-15. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Söke- Milas yolunun 35-39. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Keşan- Gelibolu yolunun 52-54. kilometrelerinde otoyol üst geçit yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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