Kara yollarında durum - Son Dakika
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Kara yollarında durum

6 saat önce

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Keşan- Gelibolu yolunun 52-54. kilometrelerinde otoyol üst geçit yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Söke- Milas yolunun 35-39. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Ankara- Çankırı yolunun 14-15. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Karabük- Kastamonu yolunun 9-11, Silifke- Mut yolunun 0-7, İskilip- Çorum yolunun 16-24 ve Emirdağ- Bolvadin yolunun 18-19. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Kumluca- Antalya yolunun 64-69. kilometrelerinde orta refüj beton hendek yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Kürtün- Torul yolunun 12. kilometresinde meydana gelen heyelan nedeniyle trafik akışı tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Çanakkale- Lapseki yolunun 24-25. kilometresinde otoyol üst geçit çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

TEM Otoyolu, Gelibolu, Keşan, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 08:16 Kaynak: AA
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