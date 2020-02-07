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Kara yollarında durum

6 saat önce

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun Susurluk- Balıkesir Kuzey kavşakları 1. kilometresinde üstyapı onarım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

İzmir Çevre Otoyolu'nun Cengizhanı-İmar kavşakları yol ayrımı Cengizhan Mahallesi katılım kolundaki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Korkuteli- Antalya yolunun 32-35. kilometrelerindeki heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Ankara- Konya yolunun 14. kilometresinde Ankara- Niğde Otoyolu yapım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle yolun söz konusu kesiminde Ankara-Konya istikametinde sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Torbalı- Ödemiş yolunun 52-60. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Niksar- Tokat yolunun 22-26. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Alaplı-Ereğli- Zonguldak yolunun 64-66. kilometrelerinde Kozlu Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Artvin- Erzurum yolunun 54-56. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.

Fatsa- Ordu yolunun 36-37. kilometrelerinde (Ordu şehir geçişi) şev akması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Balıkesir, Orhangazi, Susurluk, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 08:30 Kaynak: AA
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