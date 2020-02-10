Kara yollarında durum - Son Dakika
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Kara yollarında durum

6 saat önce

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun Bursa Çevre Yolu Batı- Karacabey kavşakları 35. kilometresinde yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Pozantı- Konya kavşakları kesiminde Ankara- Niğde Otoyolu'na bağlantı kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

İzmir Çevre Otoyolu'nun Cengizhan-İmar kavşakları yol ayrımında, Cengizhan Mahallesi katılım kolundaki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleşiyor.

Kırşehir-Hacıbektaş- Nevşehir yolunun 8-12. kilometresinde köprülü kavşak ve yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Kızılcahamam-Ankara yolunun 33-35. kilometrelerinde üst geçit ve köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yollarından sağlanıyor.


Aydıncık- Silifke yolunun muhtelif kesimlerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Kocaeli- Kandıra yolunun Üniversite Kavşağı kesiminde Kuzey Marmara Otoyolu bağlantı kolları yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleşiyor.

Milas- Yatağan yolunun 9-10. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan devam ediyor.

Nurdağı- Gaziantep yolunun 1-2. kilometrelerinde heyelan nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Gökçebey- Karabük yolunun 40-41. kilometrelerindeki (Bolkuş Tüneli mevkisi) onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Orhangazi, Karacabey, Ankara, İzmir, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 08:16 Kaynak: AA
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