Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara Çevre Otoyolu'nun Pozantı- Konya kavşaklarında, Ankara- Niğde Otoyolu'na bağlantı kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
İzmir Çevre Otoyolu'nun Cengizhan-İmar kavşakları yol ayrımında ulaşım, Cengizhan Mahallesi katılım kolu yapım çalışmaları nedeniyle kontrollü sürdürülüyor.
Bursa Çevre Otoyolu'nun Turanköy Köprülü Kavşağı- Yenişehir ayrımı yolunun 1-4. kilometrelerindeki heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Adapazarı- Kaynarca yolunun 30-32. kilometrelerindeki Kuzey Marmara Otoyolu bağlantı yolları yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.
Seydişehir- Bozkır yolunun 6-16. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Silifke-Erdemli- Mersin yolunun 47-48. kilometrelerindeki alt geçit, Kayseri- Sivas yolunun 19-21. kilometrelerindeki köprülü kavşak, Durağan- Vezirköprü yolunun 16-17. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Giresun- Trabzon yolunun 45-48. kilometrelerinde Akyazı ve Beşirli tünellerindeki aydınlatma çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Yıldızeli-Sivas yolunun 40. kilometresindeki üst geçit yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.