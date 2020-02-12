Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun Bursa Çevre Yolu Batı- Karacabey kavşakları 35. kilometresindeki yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Menemen- Manisa yolunun 11-12, Taşova-Erbaa- Niksar yolunun 26-30. kilometrelerindeki heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Karacabey- Susurluk yolunun 18. kilometresinde yaya üst geçidi montaj çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Ankara- Konya yolunun 14. kilometresindeki Ankara- Niğde Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikametinde sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Torbalı- Ödemiş yolunun 52-60. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

İyidere-Rize- Çayeli yolunun 15-16. kilometrelerinde (Rize şehir geçişi) üst geçit yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Elazığ- Ergani yolunun 20-22. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten gerçekleştiriliyor.

Antakya- Reyhanlı yolunun 39-44. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları sebebiyle ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.

Antalya- Alanya yolunun 19'uncu kilometresindeki (Belkıs Aspendos Kavşağı mevkisi) Köprüpazarçay Köprüsü'nde genleşme derzi bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle yolun Antalya istikameti 19-21. kilometrelerinde ulaşım iki yönlü sağlanıyor.