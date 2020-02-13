Kara yollarında durum - Son Dakika
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Kara yollarında durum

7 saat önce

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Bursa Çevre Otoyolu'nun Turanköy Köprülü Kavşağı- Yenişehir ayrımı 1-4. kilometrelerindeki heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Edirne- Kırklareli yolunun 0-27. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Trabzon- Gümüşhane yolunun 53. kilometresindeki heyelan sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Silifke- Mersin yolunun 30. kilometresindeki Karayar Tüneli'nde bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Ankara- Çankırı yolunun 14-15. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Yunak- Akşehir yolunun 40-56. kilometrelerindeki yapım, Zonguldak-Devrek- Mengen yolunun 61-63. kilometrelerindeki kavşak düzenleme, Sinop- Boyabat yolunun 27-33. kilometrelerindeki dolgu çalışmaları nedeniyle bu kesimlerde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Eğirdir- Gelendost yolunun 1-4. kilometrelerindeki oturma ve çatlaklar sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Batman- Gercüş yolunun 55-56. kilometrelerindeki Kayapınar yol ayrımında köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kırklareli, Yenişehir, Köprülü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 08:14 Kaynak: AA
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