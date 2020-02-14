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Kara yollarında durum

6 saat önce

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara Çevre Otoyolu'nun Pozantı Kavşağı- Konya Kavşağı kesimi Ankara- Niğde Otoyolu'na bağlantı kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Keşan-Gelibolu- Eceabat yolunun 54-55. kilometrelerinde Çanakkale Köprüsü yaklaşım viyadüğü çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Turgutlu- Salihli yolunun 45-48. kilometrelerinde kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü yapılıyor.

Silifke- Mut yolunun 0-7, Ermenek-Mut yolunun 18-19. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Aksaray- Nevşehir yolunun 33-35. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla trafik akışı kontrollü devam ediyor.

Reşadiye- Niksar yolunun 29. kilometresinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Hekimhan - Malatya yolunun 28-29. kilometrelerinde Sarsap Tüneli'nde bakım onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü yapılıyor.

Trabzon- Gümüşhane yolunun 46-47. kilometrelerinde patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle 09.00-17.00 saatlerinde yol aralıklarla trafiğe kapatılacak.

Korkuteli- Antalya yolunun 26. kilometresinde heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Gelibolu, Eceabat, Keşan, Konya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 08:18 Kaynak: AA
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