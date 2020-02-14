Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara Çevre Otoyolu'nun Pozantı Kavşağı- Konya Kavşağı kesimi Ankara- Niğde Otoyolu'na bağlantı kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Keşan-Gelibolu- Eceabat yolunun 54-55. kilometrelerinde Çanakkale Köprüsü yaklaşım viyadüğü çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Turgutlu- Salihli yolunun 45-48. kilometrelerinde kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü yapılıyor.
Silifke- Mut yolunun 0-7, Ermenek-Mut yolunun 18-19. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Aksaray- Nevşehir yolunun 33-35. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla trafik akışı kontrollü devam ediyor.
Reşadiye- Niksar yolunun 29. kilometresinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.
Hekimhan - Malatya yolunun 28-29. kilometrelerinde Sarsap Tüneli'nde bakım onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü yapılıyor.
Trabzon- Gümüşhane yolunun 46-47. kilometrelerinde patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle 09.00-17.00 saatlerinde yol aralıklarla trafiğe kapatılacak.
Korkuteli- Antalya yolunun 26. kilometresinde heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.