Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir Çevre Otoyolu'nun Cengizhan-İmar Kavşağı yol ayrımı arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.
Adapazarı- Kaynarca yolunun 30-32. kilometrelerinde Kuzey Marmara Otoyolu bağlantı yolları yapımı dolayısıyla ulaşım servis yolundan sürdürülüyor.
Balıkesir-Dursunbey- Harmancık yolunun 0-71. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Edirne- Kırklareli Yolunun 10-24. kilometrelerinde devam eden çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Ankara- Çankırı yolunun 14-15. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.
Silifke-Erdemli- Mersin yolunun 47-48. kilometrelerinde alt geçit çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Ankara- Niğde Otoyolu inşaatı dolayısıyla Kırşehir- Aksaray yolunun 6-7. kilometrelerinde köprülü kavşak çalışmaları yapıldığından ulaşım servis yolundan kontrollü devam ediyor.
Mudurnu- Nallıhan yolunun 8-12. kilometreleri heyelan nedeniyle trafiğe kapatıldığından bu kesime ulaşım Göynük-Nallıhan yolları üzerinden sağlanıyor.
Seydişehir- Akseki yolunun 21-37. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak devam ediyor.