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Kara yollarında durum

6 saat önce

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir Çevre Otoyolu'nun Cengizhan-İmar Kavşağı yol ayrımı arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.

Adapazarı- Kaynarca yolunun 30-32. kilometrelerinde Kuzey Marmara Otoyolu bağlantı yolları yapımı dolayısıyla ulaşım servis yolundan sürdürülüyor.

Balıkesir-Dursunbey- Harmancık yolunun 0-71. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Edirne- Kırklareli Yolunun 10-24. kilometrelerinde devam eden çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Ankara- Çankırı yolunun 14-15. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Silifke-Erdemli- Mersin yolunun 47-48. kilometrelerinde alt geçit çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Ankara- Niğde Otoyolu inşaatı dolayısıyla Kırşehir- Aksaray yolunun 6-7. kilometrelerinde köprülü kavşak çalışmaları yapıldığından ulaşım servis yolundan kontrollü devam ediyor.

Mudurnu- Nallıhan yolunun 8-12. kilometreleri heyelan nedeniyle trafiğe kapatıldığından bu kesime ulaşım Göynük-Nallıhan yolları üzerinden sağlanıyor.

Seydişehir- Akseki yolunun 21-37. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak devam ediyor.

Adapazarı, Kaynarca, İzmir, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 08:34 Kaynak: AA
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