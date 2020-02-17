Kara yollarında durum - Son Dakika
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Kara yollarında durum

14 dakika önce

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun Bursa Çevre Yolu Batı- Karacabey kavşakları 35. kilometresindeki yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

İzmir Çevre Otoyolu'nun Cengizhan-İmar kavşakları yol ayrımındaki Cengizhan Mahallesi katılım kolunda yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Bursa Çevre Otoyolu'nun Turanköy Köprülü Kavşağı- Yenişehir ayrımı yolunun 1-4. kilometrelerinde heyelan ıslah çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Pozantı- Konya kavşakları kesiminde Ankara- Niğde Otoyolu'na bağlantı kavşağı yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Aksaray- Nevşehir yolunun 33-35. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kuşadası- Söke yolunun 11-12. kilometrelerinde (Kuşadası şehir geçişi) yaya kaldırımı yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Ankara-Konya yolunun 14. kilometresinde Ankara-Niğde Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikametinde ulaşım servis yolundan kontrollü sürdürülüyor.

Niksar- Tokat yolunun 22-26. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Antalya- Alanya yolunun 19. kilometresinde (Belkıs Aspendos Kavşağı mevkisi) bulunan Köprüpazarçay Köprüsü'nde genleşme derzi bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Antalya istikametinde ulaşım iki yönlü sağlanıyor.

Beşikdüzü- Trabzon yolunun 49. kilometresinde (Trabzon şehir geçişi Beşirli Mahallesi mevkisi) yaya üst geçidi yapım çalışmaları nedeniyle her iki yönde ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.

Orhangazi, Köprülü, Ankara, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 08:34 Kaynak: AA
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