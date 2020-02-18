Kara yollarında durum - Son Dakika
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Kara yollarında durum

7 saat önce

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.


Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara- Çankırı yolunun 14-15. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma servis yolundan izin veriliyor.

Milas- Yatağan yolunun 9-10. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yolundan devam ediyor.

Emirdağ- Bolvadin yolunun 18-19, İspir- Erzurum yolunun 14-15, Seydişehir- Akseki yolunun 21-37. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Mudurnu- Nallıhan yolunun 8-12. kilometrelerindeki heyelan nedeniyle yol trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım Göynük-Nallıhan yolundan sağlanıyor.

Kayseri- Malatya yolunun 91-93. kilometrelerindeki köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Hekimhan-Malatya yolunun 28-29. kilometrelerinde Sarsap Tüneli'ndeki bakım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Giresun- Trabzon yolunun 45-48. kilometrelerindeki Akyazı ve Beşirli tünellerinde aydınlatma sistemi montaj çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Çanakkale- Lapseki yolunun 24-25. kilometrelerinde otoyol üst geçit çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Yatağan, Çankırı, Ankara, Milas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 08:20 Kaynak: AA
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