Kara yollarında durum - Son Dakika
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Kara yollarında durum

6 saat önce

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun Bursa Çevre Yolu Batı- Karacabey kavşakları 35. kilometresinde yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Bursa Çevre Otoyolu'nun Turanköy Köprülü Kavşağı- Yenişehir ayrımı yolunun 1-4. kilometrelerinde heyelan ıslah çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Pozantı- Konya kavşakları kesiminde ulaşım, Ankara- Niğde Otoyolu'na bağlantı kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle kontrollü devam ediyor.

Salihli- Alaşehir yolunun 21-23. kilometrelerinde kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Yenişehir- İnegöl yolunun 23-25. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Akseki- Manavgat yolunun 7-10. kilometrelerinde patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle 10.00-18.00 saatlerinde ulaşım kontrollü sağlanacak.

İyidere-Rize- Ardeşen yolunun 60. kilometresinde yaya üst geçidi yapım çalışmaları nedeniyle her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.

Keşan- Gelibolu yolunun 52-54. kilometrelerinde otoyol üst geçit yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yollarından devam ediyor.

Silifke-Erdemli- Mersin yolunun 47-48. kilometrelerinde alt geçit yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleşiyor.

Ünye- Fatsa yolunun 0-11. kilometrelerinde köprülerde yürütülen genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

TEM Otoyolu, Orhangazi, Karacabey, Yenişehir, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 08:08 Kaynak: AA
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